Санду хоче мирно врегулювати ситуацію у Придністров'ї
Новообрана президентка Молдови Майя Санду наполягає на мирному вирішенню ситуації у Придністров'ї. Зокрема, політикиня сподівається, що вивести російські війська вдасться дипломатичними методами.
Що сказала Санду
Новообрана президентка підкреслила, що хоче мати хороші відносини з Росією, але знає, що Москва не поділяє її позицію щодо Придністров'я. Про це Санду розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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Щодо придністровського врегулювання є важливі принципи, на яких ми наполягаємо. Перш за все, це дотримання суверенітету і територіальної цілісності нашої країни. Це вирішення проблеми тільки мирними шляхами,
– зауважила Санду.
Виведення російських військ з Придністров'я: головне
- Після перемоги на виборах президента Молдови Санду виступила з вимогою виведення російських військ з території Придністров'я.
- Перемовини політикиня хоче продовжувати у форматі "5+2" – Молдова і Придністров'я за посередництва України, Росії, США, ОБСЄ та ЄС.
- Крім того, Санду вимагає, аби Росія вивезла ще свою зброю.
- Водночас у Кремлі заявили, що не планують приймати вимогу Санду. Мовляв, саме Росія забезпечувала мир у Придністров'ї. Тому заява новообраної президентки – нібито безвідповідальна.
- Зауважимо, у НАТО підкреслили, що присутність російських військ у Придністров'ї є порушенням територіальної цілісності Молдови.
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