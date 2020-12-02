Новообрана президентка Молдови Майя Санду наполягає на мирному вирішенню ситуації у Придністров'ї. Зокрема, політикиня сподівається, що вивести російські війська вдасться дипломатичними методами.

Що сказала Санду

Новообрана президентка підкреслила, що хоче мати хороші відносини з Росією, але знає, що Москва не поділяє її позицію щодо Придністров'я. Про це Санду розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Щодо придністровського врегулювання є важливі принципи, на яких ми наполягаємо. Перш за все, це дотримання суверенітету і територіальної цілісності нашої країни. Це вирішення проблеми тільки мирними шляхами,

– зауважила Санду.

Зверніть увагу! На території Молдови перебуває від 1 до 2 тисяч російських миротворців. Військові начебто охороняють у Придністров'ї радянські арсенали зброї. Водночас Москва мала вивести миротворців ще до 2004 року.

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