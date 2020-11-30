Санду хоче відставки уряду і дострокових парламентських виборів у Молдові
Майя Санду виступила за відставку чинного уряду Молдови. Президентка також підтримує ідею проведення дострокових парламентських виборі у країні.
Громадяни Молдови на виборах проголосували не лише проти чинного президента Ігоря Додона, але й проти його уряду. Про це Майя Санду заявила на великій пресконференції, повідомляє Newsmaker.md.
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Цей уряд має піти,
– зазначила Санду.
Однак додала, що спершу він повинен завершити розпочаті справи, зокрема, щодо державного бюджету.
Вона також нагадала, що свого часу її уряд відправили у відставку, бо "парламентська більшість злякалася реформи юстиції".
"Ці вибори дали нам мандат на боротьбу з корупцією", – наголосила президентка Молдови. Тепер, за її словами, країні потрібні дострокові вибори, для того, аби очистити парламент та відправити у відставку уряд.
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