Майя Санду виступила за відставку чинного уряду Молдови. Президентка також підтримує ідею проведення дострокових парламентських виборі у країні.

Громадяни Молдови на виборах проголосували не лише проти чинного президента Ігоря Додона, але й проти його уряду. Про це Майя Санду заявила на великій пресконференції, повідомляє Newsmaker.md.

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Цей уряд має піти,

– зазначила Санду.

Однак додала, що спершу він повинен завершити розпочаті справи, зокрема, щодо державного бюджету.

Вона також нагадала, що свого часу її уряд відправили у відставку, бо "парламентська більшість злякалася реформи юстиції".

"Ці вибори дали нам мандат на боротьбу з корупцією", – наголосила президентка Молдови. Тепер, за її словами, країні потрібні дострокові вибори, для того, аби очистити парламент та відправити у відставку уряд.

Зверніть увагу! Раніше нова президентка Молдови заявила, що вимагатиме виведення російських військ із Придністров'я. У Москві одразу ж відреагували. Кажуть, що такі вимоги підривають зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту. Більше про заяви Майї Санду читайте за посиланням.