Маємо вивести Молдову з ізоляції та розморозити відносини з Україною, – Санду
Майя Санду виступила за "розмороження" двосторонніх відносин з Україною. Новообрана президентка Молдови наголосила на важливості стратегічного партнерства обох країн.
Лідерка Молдови провела зустріч з послом України Марко Шевченком. Про це повідомили у фейсбуці партії "Дія і солідарність".
Читайте також Київ готовий відкрити нову сторінку у відносинах з Кишиневом: Кулеба про співпрацю з Молдовою
Майя Санду подякувала Володимиру Зеленському за привітання. Сторони обговорили поточну ситуацію в Молдові та необхідність тісної співпраці між країнами.
Також президентка наголосила на важливості розвитку стратегічного партнерства між Україною та Молдовою.
У нас багато спільних проблем, а також багато можливостей, які ми можемо разом реалізувати. Ми маємо вивести Молдову з ізоляції й негайно розморозити двосторонні відносини з Україною,
– зазначила Санду.
Та додала, що з українською стороною вже обговорили синхронізацію діяльності в контексті процесу європейської інтеграції. Крім того, Молдова та Україна мають великий порядок денний, який незабаром відновлять.
Поділитися новиною