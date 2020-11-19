Майя Санду виступила за "розмороження" двосторонніх відносин з Україною. Новообрана президентка Молдови наголосила на важливості стратегічного партнерства обох країн.

Лідерка Молдови провела зустріч з послом України Марко Шевченком. Про це повідомили у фейсбуці партії "Дія і солідарність".

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Майя Санду подякувала Володимиру Зеленському за привітання. Сторони обговорили поточну ситуацію в Молдові та необхідність тісної співпраці між країнами.

Також президентка наголосила на важливості розвитку стратегічного партнерства між Україною та Молдовою.

У нас багато спільних проблем, а також багато можливостей, які ми можемо разом реалізувати. Ми маємо вивести Молдову з ізоляції й негайно розморозити двосторонні відносини з Україною,

– зазначила Санду.

Та додала, що з українською стороною вже обговорили синхронізацію діяльності в контексті процесу європейської інтеграції. Крім того, Молдова та Україна мають великий порядок денний, який незабаром відновлять.