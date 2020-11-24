Санду – таки президентка: суд Молдови відхилив скарги Додона
Чинний президент Молдови Ігор Додон намагався оскаржити свою поразку на виборах глави держави у судах. Проте усі скарги про фальсифікації Апеляційна палата Кишинева відхилила.
Про які порушення заявив Ігор Додон
Скарги Додона щодо порушень на виборах у суді назвали неприйнятними. Про це інформує Publika.
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- Першу скаргу команда Додона поспішила подати вже наступного дня після проведення другого туру виборів. Стосувалась вона участі іноземних політиків у кампанії, зокрема, мовилось про керівництво Румунії та очільників німецької політсили "ХДС". Скаргу відхилили, адже позивач не висловив чітких претензій та не назвав відповідачів.
- Інша скарга стосувалась того, що виборці на лівому березі Дністра не могли голосувати. В окружному суді Кишинева зазначили, що цю скаргу слід було подавати вже у день голосування.
- Також Додон звернувся до суду щодо організованого перевезення виборців, які мали голосувати за Майю Санду. Її теж визнали неприйнятною.
Що відомо про вибори президента у Молдові?
15 листопада у Молдові провели другий тур президентських виборів. Змагались чинний глава держави Ігор Додон та представниця "Дії і солідарності" Майя Санду. Санду набрала 57,74% голосів, Додон – 42,25%.
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