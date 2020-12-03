Зібралася група злочинців: президентка Молдови вимагає розпустити парламент
Новообрана президентка Молдови Майя Санду анонсувала акцію протесту у неділю, 6 грудня. Санду вимагає розпуску парламенту після його скандальних рішень.
Сунду закликала своїх прихильників прийти на площу Великого національного зібрання. Про це вона заявила під час брифінгу у Кишиневі.
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Нова президентка закликала вимагати проведення позачергових парламентських виборів.
Те, що сьогодні відбулося в парламенті доводить, що там зібралася група злочинців. Цей парламент має бути розпущений. У неділю ми вийдемо на площу Великого національного зібрання, щоб розповісти їм, що думає народ,
– наголосила вона.
За її словами, саме через дії уряду країна перебуває "на краю провалля". Санду також зазначила, що завтра депутати від "Дії та солідарності" звернуться до Конституційного суду Молдови з проханням скасувати сьогоднішні скандальні рішення парламенту.
Які скандальні рішення ухвалив парламент Молдови
- 3 грудня парламент Молдови урізав повноваження президента, підпорядкувавши собі Службу інформації та безпеки.
- Санду назвала це рішення спробою захоплення влади.
- Пізніше депутати молдовського парламенту підтримали у першому читанні законопроєкт про статус російської мови у країні та повернення на телебачення програм з Росії.
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