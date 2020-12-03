Новообрана президентка Молдови Майя Санду анонсувала акцію протесту у неділю, 6 грудня. Санду вимагає розпуску парламенту після його скандальних рішень.

Сунду закликала своїх прихильників прийти на площу Великого національного зібрання. Про це вона заявила під час брифінгу у Кишиневі.

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Нова президентка закликала вимагати проведення позачергових парламентських виборів.

Те, що сьогодні відбулося в парламенті доводить, що там зібралася група злочинців. Цей парламент має бути розпущений. У неділю ми вийдемо на площу Великого національного зібрання, щоб розповісти їм, що думає народ,

– наголосила вона.

За її словами, саме через дії уряду країна перебуває "на краю провалля". Санду також зазначила, що завтра депутати від "Дії та солідарності" звернуться до Конституційного суду Молдови з проханням скасувати сьогоднішні скандальні рішення парламенту.

Які скандальні рішення ухвалив парламент Молдови