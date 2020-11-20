Новообрана президентка Молдови Майя Санду заявила, що продовжить визнавати та відстоювати суверенітет України щодо Криму.

Вона робила це досі й продовжить вже на президентському посту. Про це Майя Санду розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

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Моя позиція не змінилася відтоді, коли ми з вами говорили ще у 2016 році. Крим – це частина України. Я поважаю територіальну цілісність і суверенітет України щодо Криму. Я про це говорила, коли була прем’єр-міністром, і запевняю, я говоритиму точно те саме, коли стану президентом,

– наголосила вона.

Цікаво, що попередник Санду Ігор Додон Крим українським не визнавав. Його вважають проросійським президентом Молдови. Через висловлювання політика в України та Молдови були не надто дружні відносини кілька останніх років.

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Санду також прокоментувала висловлювання чинного президента Молдови щодо Криму, заявивши, що "не має пояснень дурниць, які наговорив і які зробив президент Молдови за останні 4 роки".

Тим часом Президент Молдови Додон після поразки на виборах зібрався в Росію

Раніше Володимир Зеленський та Петро Порошенко відмовлялися зустрічатися з Ігорем Додоном через його висловлювання про те, що Крим належить Росії.