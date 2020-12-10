У центрі російського Санкт-Петербурга кінь відкусив ніс 25-річному чоловіку, коли той поліз до тварини цілуватися. Після інциденту травмованого доправили до лікарні, де йому наклали 15 швів.

Чому так відреагував кінь – достеменно невідомо, але зазначається, що чоловік був напідпитку. Про це повідомляє Интерфакс.

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У поліції жартують, що хлопець ще легко відбувся. Якби підійшов з тилу, то травми від копит були б куди важче косметичного дефекту.

Що відомо про інцидент з конем

Сталося це в ніч на 10 грудня на перехресті Ливарного проспекту з вулицею Бєлінського.

Чоловік причепився до жінки на коні.

Незважаючи на її попередження, молодик поліз до коня, щоб поцілувати його.

У підсумку петербуржець залишився без носа.

Його доправили до лікарні.

На рану наклали 15 швів, його стан оцінюється, як середньої важкості

У Санкт-Петербурзі кінь відкусив ніс п'яному чоловіку: відео Mash

Що розповів постраждалий

Сам чоловік стверджує, що все було не так. Він нібито запитав дозволу погладити і погодувати коня. Наїзниця дала йому морквину, але не попередила, що годувати потрібно з розкритої долоні.

Кінь притулився до мого плеча, повернувся і відкусив мені ніс. Це сталося моментально,

– заявив петербуржець.

Він додав, що збирається вимагати грошову компенсацію від наїзниці.