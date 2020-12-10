У Санкт-Петербурзі чоловік залишився без носа через коня: відео
У центрі російського Санкт-Петербурга кінь відкусив ніс 25-річному чоловіку, коли той поліз до тварини цілуватися. Після інциденту травмованого доправили до лікарні, де йому наклали 15 швів.
Чому так відреагував кінь – достеменно невідомо, але зазначається, що чоловік був напідпитку. Про це повідомляє Интерфакс.
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У поліції жартують, що хлопець ще легко відбувся. Якби підійшов з тилу, то травми від копит були б куди важче косметичного дефекту.
Що відомо про інцидент з конем
- Сталося це в ніч на 10 грудня на перехресті Ливарного проспекту з вулицею Бєлінського.
- Чоловік причепився до жінки на коні.
- Незважаючи на її попередження, молодик поліз до коня, щоб поцілувати його.
- У підсумку петербуржець залишився без носа.
- Його доправили до лікарні.
- На рану наклали 15 швів, його стан оцінюється, як середньої важкості
У Санкт-Петербурзі кінь відкусив ніс п'яному чоловіку: відео Mash
Що розповів постраждалий
Сам чоловік стверджує, що все було не так. Він нібито запитав дозволу погладити і погодувати коня. Наїзниця дала йому морквину, але не попередила, що годувати потрібно з розкритої долоні.
Кінь притулився до мого плеча, повернувся і відкусив мені ніс. Це сталося моментально,
– заявив петербуржець.
Він додав, що збирається вимагати грошову компенсацію від наїзниці.
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