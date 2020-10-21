Нещодавно в Сполучених Штатах Америки схвалили посилення санкцій проти "Північного потоку-2". У компанії Nord Stream-2 AG, яка займається реалізацією проєкту кажуть, що санкції вплинуть на понад 120 компаній з 12 європейських держав.

Будь-які погрози застосування санкцій, націлених проти проєкту "Північний потік-2", впливають на цілу низку західних підрядників й інвесторів, поскаржилися в компанії Nord Stream-2 AG. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Якщо вони будуть запроваджені, санкції безпосередньо торкнуться понад 120 компаній з більш ніж 12 країн Європи,

– заявили в компанії.

Там натомість стверджують, що щонайшвидший запуск експлуатації газопроводу "гарантуватиме енергетичну безпеку й конкурентоспроможність Європи".

Які країни залучені до будівництва "Північного потоку-2":

Росія,

Німеччина,

Франція,

Велика Британія,

Нідерланди,

Норвегія,

Фінляндія,

Швейцарія,

Чехія,

Словаччина,

Мальта,

Австрія.