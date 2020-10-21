Нові санкції США проти "Північного потоку-2" торкнуться понад 120 компаній з 12 країн
Нещодавно в Сполучених Штатах Америки схвалили посилення санкцій проти "Північного потоку-2". У компанії Nord Stream-2 AG, яка займається реалізацією проєкту кажуть, що санкції вплинуть на понад 120 компаній з 12 європейських держав.
Будь-які погрози застосування санкцій, націлених проти проєкту "Північний потік-2", впливають на цілу низку західних підрядників й інвесторів, поскаржилися в компанії Nord Stream-2 AG. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Якщо вони будуть запроваджені, санкції безпосередньо торкнуться понад 120 компаній з більш ніж 12 країн Європи,
– заявили в компанії.
Там натомість стверджують, що щонайшвидший запуск експлуатації газопроводу "гарантуватиме енергетичну безпеку й конкурентоспроможність Європи".
Які країни залучені до будівництва "Північного потоку-2":
- Росія,
- Німеччина,
- Франція,
- Велика Британія,
- Нідерланди,
- Норвегія,
- Фінляндія,
- Швейцарія,
- Чехія,
- Словаччина,
- Мальта,
- Австрія.
Чому це важливо?
Посилення санкцій США може вплинути на думку європейських держав і компаній щодо будівництва газопроводу. Як наслідок, вони можуть відмовитися від участі в проєкті вже на фінальному етапі.
Сам газопровід невигідний Україні, адже завдяки цьому Росія зможе відмовитися від транзиту газу через нашу державу. Втрати від цього щорічно становитимуть щонайменше 2 мільярди доларів.