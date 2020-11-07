В лікарні окупованого Криму регулярно постачають медичне обладнання від відомих європейських та західних брендів, яким заборонено працювати з цією територією. Основну роль у процесі відіграють російські компанії – від дрібних фірм до великих медичних дилерів.

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи". Також у випуску: Ядерна зброя в окупованому Криму: військові експерти оцінили загрози У Росії 3 кримчан сумарно засудили до 42 років позбавлення волі. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.