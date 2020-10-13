Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення суду про закриття справи проти колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського. Чиновника звинувачували у незаконному збагаченні.

Раніше Печерський суд Києва зобов'язав прокурора закрити справу щодо Злочевського нібито через брак доказів. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

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Таке рішення суду не надходило ні до Офісу генпрокурора, ні до САП. Його оприлюднили лише 12 жовтня у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Справа Злочевського: що відомо

Злочевського з 2014 року підозрюють у незаконному збагаченні. Зокрема, у заволодінні грішми стабілізаційного кредиту НБУ виданого "Реал Банку". У тому ж році Злочевський виїхав з України.

У січні Генпрокуратура оголосила чиновника у розшук. Однак у 2016 році з сайту МВС зникла інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського. Все через постанову Генпрокуратури про скасування розшуку.

Справу Злочевського зупиняли і поновлювали 7 разів.

Зверніть увагу! У червні 2020 року правоохоронці затримали 3 осіб на хабарі керівництву НАБУ та САП. Це був рекордний в історії України хабар – 6 мільйонів доларів. Гроші пропонували за закриття кримінальної справи, в якій фігурує Злочевський.