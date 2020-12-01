Скандальне рішення Конституційного суду фактично заблокувало можливість притягати держслужбовців до відповідальності за брехню в електронних деклараціях. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже закрила 103 кримінальні провадження.

На черзі до закриття ще 4 справи про недостовірне декларування. Про це розповів виконувач обов'язків глави САП Максим Грищук в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

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Що сказав Грищук

У зв'язку з визнанням неконституційною норму про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування вже закрито 103 кримінальні провадження.

Залишилося буквально 4 справи. Вони не закриті з об'єктивних причин,

– розповів він.

Грищук уточнив:

у двох провадженнях триває ознайомлення з матеріалами;

ще по одній справі не передані документи після визначення підсудності;

а в останньому провадженні зупинені терміни розслідування через виконання міжнародного доручення.

Усі ці епізоди за статтею про недостовірне декларування також будуть закриті.

Реєстр корупціонерів від НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції 30 листопада оприлюднило перелік посадовців, які брехали у своїх деклараціях. З 2019 року до реєстру корупціонерів потрапили 97 осіб. Їх звинувачують в умисному неподанні декларації чи декларуванні неправдивих відомостей. Хто потрапив до реєстру НАЗК та які покарання вони отримали недобросовісні посадовці – читайте за посиланням.

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КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу