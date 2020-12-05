Американські сапери протягом останніх 3 років займалися розмінуванням українського Донбасу. Роботу ускладнювало те, що Україна є однією з найбільш постраждалих від замінування країн світу. Цьому ми можемо завдячувати окупантам.

Загалом за 3 роки роботи американські сапери розмінували понад 1,6 мільйона квадратних метра, або ж 160 гектарів на Донбасі. Про це повідомляє Посольство США в Україні.

Важливо Бойовики цинічно стріляли біля Водяного з мінометів: український боєць отримав поранення

Окрім роботи американських саперів, США також надали Україні фінансову допомогу у розмірі 3,4 мільйона доларів. Роботи зі знешкодження мін виконувала британська благодійна та американська некомерційна організація The HALO Trust.

Завдяки фінансуванню від США та після майже 3-річної роботи, The HALO Trust знешкодили наземні міни та боєприпаси, що не вибухнули, на площі понад 1,6 мільйона квадратних метра,

– мовиться у повідомленні.

Скільки ще території Донбасу нашпиговані мінами

Точно сказати важко, адже проросійські бойовики щодня встановлюють нові міни. За інформацією Міноборони, станом на вересень 2019 року лише на підконтрольній Україні території були замінованими приблизно 700 тисяч гектарів.

Які заборонені протипіхотні міни Росія використовує на Донбасі – читайте за посиланням.