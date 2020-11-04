В американському штаті Делавер вперше в історії США обрали сенатором жінку-трансгендера. Перемогу здобула кандидатка від "Демократичної партії" Сара Макбрайд.

Сара Макбрайд стала найбільш високопоставленим трансгендером на виборній посаді в США, повідомляє BBC.

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Вона раніше працювала стажеркою в адміністрації попередника Дональда Трампа Барака Обами. До виборів вона була чиновницею в одному з районів Делавера, де підтримку мають демократи.

За даними LGBTQ Victory Fund, в законодавчі органи штатів нині входять чотири відкрито трансгендерних людини. Президентка фонду Анніс Паркер заявила, що ця перемога дає надію іншим трансгендерам.

Її перемога надихне більше трансгендерів піти по її стопах і балотуватися на державні посади,

– заявила Паркер.

До слова, у США 3 листопада, крім президентських виборів, також відбулися вибори на місцевому рівні в низці штатів.



Сара Макбрайд