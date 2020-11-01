Саркастичні новини від Щура: Конфлікт інтересів у КСУ. Езотерик в українській делегації ТКГ
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Конституційний Суд ухвалив рішення про те, що деякі закони є неконституційними. Рішення винесли саме тоді, коли 3 суддів КСУ перевіряли щодо брехні в їхніх деклараціях. Езотерик та блогер Олексій Арестович став "голосом" української делегації у Мінську.
Також у випуску програми на 24 каналі:
Партія "Слуга народу" може лише вибачитись перед Зеленським.
Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос зробив тату з неправильно написаною назвою Києва.
Відбув покарання у в'язниці за вбивство та виграв вибори – "досягнення" Лозинського.
Новий спосіб зцілення у Запоріжжі! Людей будуть лікувати пластмасовими голубами.
Виборці сплутали бюлетень з тестом на пам'ять.
Музиканти створили пісні про Чорнобиль, використавши звуки із зони відчуження.
Дивіться повний випуск програми Майкла Щура:
Поділитися новиною