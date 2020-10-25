У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Папа Римський заявив, що гомосексуальні люди мають право бути в сім'ях, втім, уточнив, що має на увазі цивільні шлюби. Володимир Зеленський взяв і розкритикував власну заяву про коронавірус.

Також у випуску програми на 24 каналі: "Борат-2" та справжній бабах в американській політиці. Свідомий українець Медведчук змусив громадян розкупити книжку про Стуса. Вахтанг Кіпіані пояснює, що відбувається. Техногенна катастрофа міжвуличного масштабу. А шо там з російською вакциною від коронавірусу? Андрій Med Goblin все розповість. Є ймовірність, що через 150 років не треба буде носити маски. Дивіться повний випуск програми Майкла Щура: