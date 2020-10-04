Саркастичні новини від Щура: Святий Борат повернувся. Учений, яким керує дельфін
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – на це вже ніхто не сподівався, але Борат увірвався у 2020 рік з новим фільмом. Це буде геніальне кіно, яке вийде за кілька днів до виборів у США. Академію наук України може очолити людина, якою керує дельфін. Владислав Гончарук заявив, що дельфіни можуть керувати людьми. Можливо, це трейлер нового серіалу "Слуга дельфіна".
Також у випуску програми на 24 каналі:
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Битва сивих гетьманів Трампа та Байдена закінчилась ганебно.
На місцевих виборах кандидати в мери зухвало шкарлетять ідеї агітаційних роликів.
Вчителі мають право бити.
Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 4 жовтня 2020: