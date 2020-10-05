Саудівська Аравія з неділі, 4 жовтня, частково скасувала заборону на здійснення паломництва до ісламських святинь. Тепер мешканці країни зможуть здійснити малий хадж, побачити Каабу, але не зможуть її торкнутися.

Ісламські святині у місті Мекка не відвідували віряни-паломники з 2 квітня, коли через пандемію COVID-19 у Саудівській Аравії запровадили карантинні обмеження, нагадує Daily Sabah.

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У неділю, 4 жовтня, до міста прибули перші після семимісячної паузи прочани – адже влада Саудівської Аравії частково скасувала коронавірусні обмеження та дозволила здійснення умри (малого хаджу).

Але паломникам заборонено торкатися священної Кааби – вона завішена чорною тканиною, прикрашеною арабською каліграфією в золоті.

Наразі малий хадж щодня можуть здійснювати не більше за 6 тисяч паломників (це менше за 30% від показників 2019 року), які мешкають на території Саудівської Аравії.

Доступ для паломників з інших країн заборонений щонайменше до 1 листопада.

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До слова, місцеві мешканці, чиї заробітки вкрай залежні від паломників, дуже радісно сприйняли новину про дозвіл здійснювати малий хадж.

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