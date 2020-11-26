У Червоному морі біля узбережжя Саудівської Аравії 25 листопада підірвався нафтовий танкер. Це сталося через два дні після ракетного удару по складу палива у другому за величиною місті країни.

Нафтовий танкер був пошкоджений під час можливої ​​атаки на термінал Саудівської Аравії у Червоному морі. Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

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Що повідомила берегова охорона

До судна дісталися представники місцевої влади та берегової охорони. Зараз триває розслідування. Судно відбуксують в порт, воно не представляє загрози з точки зору можливого витоку нафти.

На цьому етапі ми не знаємо, чи це випадок ураження морською міною, чи це пряма атака. Старі міни все ще є у Червоному морі,

– сказав представник морської охоронної фірми Dryad Global.

Згодом у Червоному морі були знайдені та знешкоджені щонайменше ще п'ять мін іранського виробництва, встановлених єменськими повстанцями.

Ніхто на себе відповідальності не взяв

Через кілька годин після інциденту державне телебачення повідомило, що комерційне судно зазнало "незначних пошкоджень", зокрема, отримало пробоїну вище ватерлінії. Танкер прибув 23 листопада з Литви з вантажем нафтопродуктів. Відомо, що судно Agrari типу Aframax може перевозити близько 700 тисяч барелів нафти.



Танкер з нафтопродуктами прибув у Саудівську Аравію з Литви / Фото Bloomberg

Що відомо про ракетний удар по складу палива

У понеділок, 23 листопада, Саудівська Аравія зазнала ракетного удару з боку Ємену. Постраждав паливний резервуар державної нафтової компанії королівства Saudi Aramco в Джидді. Відповідальність за інцидент взяло на себе хуситське угруповання "Ансар Аллах".

Саудівське Міненерго заявило, що напади на нафтові об'єкти переслідують "мету підірвати стабільність поставок енергоносіїв у світі".