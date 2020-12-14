У Саудівській Аравії нафтовий танкер під прапором Сінгапуру 14 грудня постраждав від невстановленого "зовнішнього джерела", яке спричинило вибух та пожежу на борту. Екіпаж самотужки загасив вогонь і ніхто з них не постраждав. Однак судно отримало пошкодження.

Інцидент стався під час розвантаження корабля BW Rhine у порту Джидди, який є розподільчим центром нафтового гіганта Saudi Aramco у Червоному морі. Про це повідомляє ВВС.

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Що спричинило вибух

Власники судна заявили, що причиною пожежі стало невстановлене "зовнішнє джерело".

Цілком можливо, що з судна витекло трохи нафти, але це не підтверджено. Прилади зараз вказують на те, що нафта на борту є на тому ж рівні, що і до інциденту,

– мовиться у заяві власників.

BW Rhine може перевозити за раз 60 – 80 тисяч тонн нафти. Коли стався інцидент, судно було заповнене на 84%.

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