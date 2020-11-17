Невідомі хакери зламали сайт Миколаївської облдержадміністрації. Вони розмістили там символіку проросійських бойовиків. Інцидент трапився вранці 17 листопада.

Хакери зламали сайт Миколаївської ОДА: що відомо

Відповідний скриншот з'явився у соцмережах. На ньому можна побачити, що хакери розмістили на сайті прапор так званої "Новоросії", на якому згадали ще про фейкову "Луганську народну республіку". Про це повідомляє видання "Новости N".

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Також хакери залишили повідомлення, що "добре постаралися, трохи попустували та водночас все здампили".



Хакери на сайті Миколаївської ОДА розмістили символіку бойовиків на Донбасі / Скриншот взято з сайту "Новости N"

Станом на 13:00 17 листопада сайт Миколаївської ОДА не працював.

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