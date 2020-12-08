СБУ блокувала незаконне вивезення військових товарів з України: деталі
Контррозвідка СБУ блокувала спробу незаконного експорту з України товарів військового призначення. Це намагалися зробити посадовці одного з об'єктів господарювання
Зловмисники планували вивезти агрегати для зенітно-ракетного комплексу "Оса-АКМ" до однієї з середньоазіатських країн. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
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Такий зенітно-ракетний комплекс призначений для захисту військових на марші та під час рухливих видів бою. Також їх використовують, аби убезпечити стратегічні об'єкти від пілотованих та безпілотних засобів повітряного нападу.
Посадовці намагалися приховати військове призначення товарів. Через це вони надали митникам документи з неправдивими відомостями про їхнє найменування та мету використання.
Дозвільні документи Державної служби експортного контролю, передбачені чинним законодавством для переміщення таких вантажів, у відправника були відсутні,
– заявили у пресслужбі.
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За даними СБУ, задокументовані матеріали у справі передадуть до органу досудового розслідування.
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