Контррозвідка СБУ блокувала спробу незаконного експорту з України товарів військового призначення. Це намагалися зробити посадовці одного з об'єктів господарювання

Зловмисники планували вивезти агрегати для зенітно-ракетного комплексу "Оса-АКМ" до однієї з середньоазіатських країн. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Такий зенітно-ракетний комплекс призначений для захисту військових на марші та під час рухливих видів бою. Також їх використовують, аби убезпечити стратегічні об'єкти від пілотованих та безпілотних засобів повітряного нападу.

Зверніть увагу! У листопаді 2020 року СБУ вже запобігала вивезенню з України деталей зенітно-ракетного комплексу "Оса-АКМ". Тоді їх хотіли експортувати в одну з країн Західної Азії. Детальніше про це – читайте тут.

Посадовці намагалися приховати військове призначення товарів. Через це вони надали митникам документи з неправдивими відомостями про їхнє найменування та мету використання.

Дозвільні документи Державної служби експортного контролю, передбачені чинним законодавством для переміщення таких вантажів, у відправника були відсутні,

– заявили у пресслужбі.

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За даними СБУ, задокументовані матеріали у справі передадуть до органу досудового розслідування.