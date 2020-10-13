Спецслужбовці припускають, що злочинці могли використати вибухівку напередодні виборів. Угрупування працювало у кількох регіонах держави.

За даними слідчих, учасники міжрегіональної банди виготовляли саморобні вибухові пристрої для продажу, повідомили в пресслужбі СБУ. Крім того, підозрювані торгували автоматами та іншими забороненими предметами.

Дивіться також СБУ проводить обшуки у компанії "БРСМ-Нафта"

Як виявили оперативники Служби, до складу угрупування входили чинний боєць ЗСУ, колишній учасник одного з добробатів, а також чоловік, який перебуває під вартою у слідчому ізоляторі за підозрою у розбої. Саме останній керував підозрюваними та підшукував клієнтів через особисті зв'язки серед кримінальників.



Серед затриманих – чинний військовослужбовець / фото пресслужби СБУ

Величезний обіг зброї та вибухівки

Оперативники провели 7 закупок, під час яких задокументували факти продажу зловмисниками стрілецької зброї та вибухових пристроїв. У Києві один з учасників угруповання продав трилітрову місткцість із саморобною вибуховою речовиною обладнану електродетонатором та 17 цигарок із вмонтованою потужною вибуховою речовиною пероксид уротропіну,

– розповіли у СБУ.

Крім того, за допомогою закладки підозрювані продали працівникам СБУ 4 кілограми вибухівки. Також задокументований продаж одному з клієнтів ще 6 кіло вибухових речовин на основі аміачної селітри.

У Львівській області правоохоронці вилучили гранату Ф-1, а також саморобні вибухові пристрої. В одному з парків Київщини – 8 цигарок із небезпечною вибуховою речовиною.

Працівники СБУ задокументували спробу продажу трьох автоматів Калашникова, двох пістолетів-кулеметів та 4 реактивних протитанкових гранат.



СБУ припинила діяльність потужного угрупування торговців зброєю / фото пресслужби СБУ

Могли співпрацювати із росіянами

У спецслужбі нагадали, що у серпні 2019 оперативники затримали російського хіміка, який планував диверсію на аеродромі ЗСУ на Черкащині. Тоді у нього вилучили вибухівку, закладену у пачку цигарок. То ж, цілком можливо, що продали боєприпас працюючому на ворога колаборантові саме затримані 13 жовтня.

Затримали на гарячому

"Упакували" підозрюваних під час спроби збуту кількох саморобних пристроїв та гранат.

Наразі правоохоронці проводять одразу 13 обшуків у Черкаській, Житомирській, Львівській та Київській областях. Слідчі дії проводять також у Лук'янівському та Черкаському СІЗО, де перебував організатор угрупування. Слідчі перевіряють злочинні зв'язки підозрюваних та кажуть, що їх могли залучити до провокацій напередодні виборів.

Дивіться відео затримання угрупування торгівців зброєю: