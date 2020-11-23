Бізнес з окупантом: СБУ "накрила" українську компанію, яка продавала кераміку в Крим
СБУ викрила незаконну схему торгівлі з окупованим Кримом. Український виробник кераміки постачав свою продукцію на півострів з допомогою дочірньої компанії в Росії. Це один із лідерів ринку в нашій країні.
Правоохоронці виявили документи в Києві та Харкові, які засвідчили незаконну діяльність цієї кампанії. Але її ім’я не називають. Про це повідомляє СБУ.
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Спочатку товари вивозили до Росії, а потім перенаправляли в Крим.
На півострові ділки реалізовували товар через суб’єкти господарювання, незаконно створені відповідно до російського окупаційного законодавства,
– йдеться у повідомленні СБУ.
У пресслужбі зазначають, що це провідний український виробник кераміки.
Фірма сплачувала податки за реалізацію товару в бюджет Російської Федерації.
Що це за компанія?
Як стало відомо журналісту сайту 24 каналу, мовиться про "Харківський плитковий завод", який працює під брендом Golden Tile.
На фейсбук-сторінці компанії пишуть, що вона зазнала рейдерської атаки, а звинувачення у постачаннях в Крим – фейк.
Приводом для дій правоохоронців стали необґрунтовані підозри в організації постачанні української плитки на тимчасово окуповані території,
– пишуть на сторінці Golden Tile.
Засновник і голова Наглядової ради "Харківського плиткового заводу" Валентин Шеветовський впевнений, що справжньою причиною обшуків є спроба чинити тиск на бізнес.
Як зазначають на сторінці компанії – керамічна група Golden Tile – лідер на українському ринку керамічної плитки. Продукція поставляється в найбільші мережі: "Епіцентр", "Нова Лінія", Leroy Merlin, "Олді", OBI, Praktiker. Географія експорту охоплює більш ніж 30 країн світу.
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