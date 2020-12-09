Працівники одного з підприємств вирішили заробити додаткові гроші та налагодили на базі компанії виробництво спецзасобів для нелегального прослуховування смартфонів громадян. Виготовлення та збут заборонених гаджетів заблокували працівники СБУ.

Клієнтів на купівлю виготовленого товару зловмисники підшукували завдяки особистим зв'язкам, повідомили у пресслужбі СБУ. За допомогою обладнання, яке виробляли підозрювані, можна було не тільки слухати дзвінки абонентів, але й відстежувати їх пересування.

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Відтепер ймовірним злочинцям загрожує від 4 до 7 років ув'язнення.

Вилучили серйозні комплекси

Слідчі СБУ та оперативники провели обшуки на одному з приватних підприємств, працівники якого займалися незаконним бізнесом.



Працівники СБУ знайшли чималу кількість незаконно виготовленої апаратури / Фото пресслужби СБУ

Під час слідчих дій правоохоронці знайшли на території компанії програмно-апаратні комплекси, які використовують для пошуку місцеперебування мобільних телефонів та для прихованого прослуховування розмов людей.



Апарати, які виготовляли зловмисники, дозволяють прослуховувати людей / Фото пресслужби СБУ

За фактом злочину відкрито кримінальну справу за статтею про незаконний збут спеціальних технічних засобів отримання інформації, що було вчинено за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування триває.



Виробництво техніки для прослуховування налагодили на базі приватного підприємства / Фото пресслужби СБУ