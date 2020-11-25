Служба безпеки України повідомила про підозру одному з ватажків бойовиків. Слідчі встановили, що він приєднався до незаконних збройних формувань у 2014 році.

Через деякий час окупанти призначили мешканця Донецька "заступником міністра палива та енергетики" так званої "ДНР". Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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У повідомленні вказано, що колишній "керівник" забезпечував бойовиків необхідним матеріально-технічним оснащенням та сприяв постачанню палива для їхньої військової техніки, яку використовували під час бойових дій.

Також він брав участь у налагодженні взаємодії між бандугрупуваннями "ЛДНР" і займався популяризацією їх діяльності серед місцевого населення,

– мовиться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування цієї справи. Колишнього ватажка вже оголосили у розшук.

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У пресслужбі також повідомили, що контррозвідка СБУ працює над документуванням злочинів учасників терористичних угрупувань, аби притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Зверніть увагу! На Донбасі упродовж 24 листопада 2020 року проросійські бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню. Внаслідок бойових дій загинув 1 український захисник. Детальніше про це – читайте тут.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу