СБУ оголосила про підозру одному з ватажків бойовиків: що відомо
Служба безпеки України повідомила про підозру одному з ватажків бойовиків. Слідчі встановили, що він приєднався до незаконних збройних формувань у 2014 році.
Через деякий час окупанти призначили мешканця Донецька "заступником міністра палива та енергетики" так званої "ДНР". Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
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У повідомленні вказано, що колишній "керівник" забезпечував бойовиків необхідним матеріально-технічним оснащенням та сприяв постачанню палива для їхньої військової техніки, яку використовували під час бойових дій.
Також він брав участь у налагодженні взаємодії між бандугрупуваннями "ЛДНР" і займався популяризацією їх діяльності серед місцевого населення,
– мовиться у повідомленні.
Наразі триває досудове розслідування цієї справи. Колишнього ватажка вже оголосили у розшук.
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У пресслужбі також повідомили, що контррозвідка СБУ працює над документуванням злочинів учасників терористичних угрупувань, аби притягнути їх до кримінальної відповідальності.
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