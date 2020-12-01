Служба безпеки України перевіряє діяльність депутатів Сюртівської територіальної громади, що на Закарпатті. 21 листопада після присяги частина з обранців замість гімну України виконали гімн Угорщини.

СБУ розпочала перевірку інциденту

Така ініціатива щодо виконання гімну начебто надійшла від голови громади. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Отримані Службою матеріали щодо цієї події наразі ретельно перевіряються. За результатами перевірки вживатимуться відповідні заходи реагування,

– мовиться у повідомленні СБУ.

Що відомо про скандал

Скандал стався у День гідності та свободи, 21 листопада. Проте відомо про нього стало дещо пізніше. Відео з засідання оприлюднили у мережі. На ньому справді чути, як люди співають угорською мовою.



Інцидент зацікавив парламентарів. Представник "Слуги народу" Олександр Качура направив звернення до СБУ з вимогою перевіряти дії депутатів Сюртівської ОТГ.

Дивіться відео з начебто виконанням угорського гімну: