Співробітники Служби безпеки України здійснюють обшуки у територіальних органах Державної митної служби. Наразі точної мети обшуків не повідомляють.

У СБУ підтвердили факт обшуку та заявили, що наразі тривають слідчі дії. Про це повідомляє "Укрінформ".

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Відомо, що обшуки проходять на:

Київській,

Волинській,

Чорноморській та інших митницях.

У СБУ заявили, що обшуки проводяться, водночас більш детальну інформацію нададуть згодом. Тим часом прессекретарка Служби безпеки України Олена Гітлянська у коментарі OBOZREVATEL сказала, що не володіє інформацією про обшуки. За її словами, співробітники СБУ можуть просто супроводжувати обшуки, а операцію проводять не вони.

Я нічого поки не можу прокоментувати,

– сказала Гітлянська.

Водночас біля будівлі Державної митної служби помітили чоловіків у формі СБУ.



Співробітників СБУ помітили біля будівлі Держмитниці / Фото OBOZREVATEL