Співробітники СБУ обшукують одразу кілька митниць
Співробітники Служби безпеки України здійснюють обшуки у територіальних органах Державної митної служби. Наразі точної мети обшуків не повідомляють.
У СБУ підтвердили факт обшуку та заявили, що наразі тривають слідчі дії. Про це повідомляє "Укрінформ".
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Відомо, що обшуки проходять на:
- Київській,
- Волинській,
- Чорноморській та інших митницях.
У СБУ заявили, що обшуки проводяться, водночас більш детальну інформацію нададуть згодом. Тим часом прессекретарка Служби безпеки України Олена Гітлянська у коментарі OBOZREVATEL сказала, що не володіє інформацією про обшуки. За її словами, співробітники СБУ можуть просто супроводжувати обшуки, а операцію проводять не вони.
Я нічого поки не можу прокоментувати,
– сказала Гітлянська.
Водночас біля будівлі Державної митної служби помітили чоловіків у формі СБУ.
Співробітників СБУ помітили біля будівлі Держмитниці / Фото OBOZREVATEL
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