СБУ провела обшуки в ексголови Одеської облради Паращенка – ЗМІ
СБУ та ДФС 10 грудня провели обшуки за місцем проживання та роботи колишнього голови Одеської обласної ради Сергія Паращенка. Обшуки, ймовірно, пов'язані з можливими порушеннями податкового законодавства
Слідчі дії працівники Служби безпеки та Державної фіскальної служби проводили в особняку ексголови облради на Французькому бульварі та за місцем його роботи. Про це з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомив Укрінформ.
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Сам Паращенко на своїй сторінці у фейсбуці підтвердив інформацію про обшуки.
У нас обшуки. СБУ переконує любити зелену команду та всі їхні "покращення",
– заявив ексголова облради.
Наразі невідома офіційна причина обшуків у Паращенка. Втім у пресслужбі СБУ підтвердили інформацію про проведення слідчих дій в приватному будинку Паращенка і пообіцяли пізніше дати розгорнутий коментар з цього приводу.
Що відомо про Сергія Паращенка
- У 2005 році Паращенко закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю правознавство.
- У 2010 році його обрали депутатом Одеської обласної ради по мажоритарному округу Арцизького району.
- Згодом, у жовтні 2015 року, чиновника знову обрали депутатом облради. Він був керівником фракції "Блок Петра Порошенка "Солідарність".
- 11 березня 2019 року Паращенко обійняв посаду першого заступника голови Одеської ОДА, а після того – керівника облради.
- Зауважимо, чиновник керує агрофірмою "Бургуджи". Вона займається вирощуванням зернових культур на півдні Одещини.
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