СБУ та ДФС 10 грудня провели обшуки за місцем проживання та роботи колишнього голови Одеської обласної ради Сергія Паращенка. Обшуки, ймовірно, пов'язані з можливими порушеннями податкового законодавства

Слідчі дії працівники Служби безпеки та Державної фіскальної служби проводили в особняку ексголови облради на Французькому бульварі та за місцем його роботи. Про це з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомив Укрінформ.

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Сам Паращенко на своїй сторінці у фейсбуці підтвердив інформацію про обшуки.

У нас обшуки. СБУ переконує любити зелену команду та всі їхні "покращення",

– заявив ексголова облради.

Наразі невідома офіційна причина обшуків у Паращенка. Втім у пресслужбі СБУ підтвердили інформацію про проведення слідчих дій в приватному будинку Паращенка і пообіцяли пізніше дати розгорнутий коментар з цього приводу.

Що відомо про Сергія Паращенка