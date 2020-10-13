На території бази та офісів всеукраїнської мережі автозаправних станцій "БРСМ-Нафта" проходять слідчі дії. Офіційно у СБУ не пояснюють, із якою саме справою пов'язані обшуки, а також у чому підозрюють працівників та власників компанії.

Прихід оперативників спецслужби до однієї з найбільших компаній на ринку продажу палива підтверджують джерела 24 каналу у СБУ. Втім, подробиць обшуків правоохоронці не розголошують.

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У пресслужбі СБУ наголошують, що обшуки проходять на підставі рішень суду, які були винесені задовго до оприлюднення інформації "Наших грошей із Денисом Бігусом" про фінансування "БРСМ-Нафтою" проросійського блогера Анатолія Шарія та його політичної сили. Тому ніякого стосунку до розслідування не мають.

За даними журналістів-розслідувачів, Анжела Ларкіна, яка керує багатьма підприємствами, пов'язаними із "БРСМ-Нафтою", фактично фінансує партію Шарія за рахунок грошей компанії, які було приховані від податківців.

Правової оцінки діям пані Ларкіної поки надано не було, але надія на це все ж є, оскільки правдивість розслідування будуть перевіряти у суді.

Об'єкт рейдерських захоплень

На початку жовтня 2020 року керівництво "БРСМ-Нафти" заявляло про спробу рейдерського захоплення й зазначало, що контроль над головною базою компанії фізично забрали "тітушки". Через кілька днів після цього у компанії вже заявили про початок роботи бази та мережі АЗС у штатний режим.

Про спроби захоплень нафтобази у "БРСМ-Нафті" за останні 5 років говорили щонайменше 4 рази.

Справа про екоцид

Відомо, що у СБУ розслідують кримінальну справу, де фігурують власники та керівництво компанії. Пов'язана вона із заподіянням шкоди екології та мешканцям населених пунктів біля Васильківа, де у 2015 році сталися масштабний вибух із пожежею.

Юридичний тиск на "БРСМ-Нафту" із вимогами численних компенсацій постраждалим здійснюють представники громадської організації "Фонд ліквідації наслідків Васильківської трагедії", який пов'язують із наближеним до Коломойського бізнесменом Павлом Куфтирєвим.