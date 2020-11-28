Бракувало 6 мільйонів людей: СБУ розсекретила архіви радянської влади часів Голодомору
СБУ розсекретила всесоюзний перепис населення 1937 року. Документ показав, що у той час в Україні була велика демографічна криза через Голодомор. Кількість населення перебувала на рівні 1926 року.
Що виявили працівники СБУ
Радянські демографи очікували, що в Україні мало би нараховуватися на той момент 35 мільйонів мешканців. Натомість перепис встановив тільки 29 мільйонів. Про це Служба безпеки України повідомила у фейсбуці.
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За даними СБУ, такий підсумковий звіт "не сподобався" очільникам компартії. Тож керівників перепису, серед яких був Олімпій Квіткіна, звинуватили у "заполучении искусственно заниженных и извращенных цифр" та розстріляли.
Хоча маловідомий Квіткін не побоявся написати правду: що колективізація призвела до вимирання людей, що найбільш активні і працездатні селяни тікають з колгоспів і ті розвалюються, а соціалізм "не улучшает, а удушает благосостяние широких масс населения",
– сказали в СБУ.
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