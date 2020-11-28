СБУ розсекретила всесоюзний перепис населення 1937 року. Документ показав, що у той час в Україні була велика демографічна криза через Голодомор. Кількість населення перебувала на рівні 1926 року.

Що виявили працівники СБУ

Радянські демографи очікували, що в Україні мало би нараховуватися на той момент 35 мільйонів мешканців. Натомість перепис встановив тільки 29 мільйонів. Про це Служба безпеки України повідомила у фейсбуці.

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За даними СБУ, такий підсумковий звіт "не сподобався" очільникам компартії. Тож керівників перепису, серед яких був Олімпій Квіткіна, звинуватили у "заполучении искусственно заниженных и извращенных цифр" та розстріляли.

Хоча маловідомий Квіткін не побоявся написати правду: що колективізація призвела до вимирання людей, що найбільш активні і працездатні селяни тікають з колгоспів і ті розвалюються, а соціалізм "не улучшает, а удушает благосостяние широких масс населения",

– сказали в СБУ.

Зверніть увагу! Цього року 28 листопада в Україні відзначають День пам'яті жертв Голодомору. Українці о 16:00 запалили символічні свічки біля своїх вікон та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. У Києві біля будівлі посольства Росії активісти вимагали владу РФ взяти відповідальність за злочини СРСР та виплатити Україні компенсацію.

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