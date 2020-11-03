Працівники СБУ 3 листопада провели 16 обшуків у центральному офісі Державної митної служби та її регіональних управліннях. Посадовці, за даними слідчих, організували масштабну корупційну схему.

Від корупційних дій працівників митниці державний бюджет недоотримував чималі кошти, повідомляють у пресслужбі СБУ. Допомагючі підприємцям сплачувати менше грошей, чиновники отримували від них "нагороду".

Дивіться також Велике будівництво: заступник голови Закарпатської облради погорів на хабарі у 500 тисяч гривень

Крім цього, працівників митниці підозрюють у порушенні законів щодо публічних закупівель.

Як заробляли корумповані митники

Як стверджують у СБУ, ще під час досудового розслідування оперативники служби задокументували численні отримання чиновниками грошей. Вони заробляли за рахунок того, що користувалися неправдивими висновками експертиз із класифікації товарів. Через це зменшувалися митні платежі, які сплачували представники бізнесу.



Бійці "Альфи" готувалися ламати двері / Фото пресслужби СБУ

Також чиновникам інкримінують махінації із документацією під час проведення робіт з капітального будівництва та ремонту в Держмитслужбі та регіональних управліннях.

Чи затримали правоохоронці хоча б когось з підозрюваних після обшуків, у СБУ не повідомили. Розслідування корупційних злочинів у митній службі продовжується.



У СБУ провели 16 обшуків у Державній митній службі / Фото пресслужби СБУ