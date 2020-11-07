Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти проросійського блогера Анатолія Шарія. Справа стосується посягання на територіальну цілісність України.

СБУ зацікавилася відео Анатолія Шарія, яке він опублікував на своєму ютуб-каналі. Про це Гончаренко повідомив у фейсбуці.

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Річ у тім, що на відео Шарія карта України була позначена без Криму та частини Луганської й Донецької областей.

У документі повідомляється, що через це ведеться досудове розслідування по частині 1 статті 110 Конституції – "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України",

– написав нардеп.

Зверніть увагу! 24 канал намагається отримати підтвердження цієї інформації у СБУ. Коли Служба безпеки надасть свою відповідь, ми доповнимо матеріал.

Якщо провину блогера доведуть, то йому загрожує від 3-х до 5-ти років позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.

Деталі скандалу

Напередодні місцевих виборів Анатолій Шарій влаштував чергову антиукраїнську провокацію. У прев'ю свого відео на ютубі він прикріпив картинку з неповною картою України. Також на початку жовтня його партія почала розповсюджувати агітаційні матеріали з картою України без Криму.



На каналі Шарія з'явилося відео з картою України без Криму / Скриншот з ютуб-каналу Шарія



Партія Шарія розповсюджувала агітаційні матеріали з картою України без Криму / Фото журналіста Іллі Колдомасова

Хто такий Анатолій Шарій: головне

Це доволі популярний в ютубі блогер родом з Києва, який часто негативно говорить про Україну , а особливо про Майдан і українських військових.

, а особливо про Майдан і українських військових. Майже всі його міркування схожі на меседжі, що поширюють російські пропагандисти. Також Шарій різко критикує українську владу , часто вигадуючи та перекручуючи інформацію.

, часто вигадуючи та перекручуючи інформацію. Проти Шарія в Україні відкриті 2 справи, через які він і втік з країни ще у 2012 році.

Приклади того, як маніпулює інформацією Анатолій Шарій: дивіться відео