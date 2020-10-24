Служба безпеки України припинила діяльність злочинної групи, яка займалася рейдерством, "прослушкою", збутом зброї з території ООС та виготовленням наркотиків. До складу угрупування входили чинні та колишні правоохоронці, працівники охоронних компаній, представники кримінального середовища та ексбійці добровольчих батальйонів.

У членів злочинної групи були чітко розподіленні обов'язки. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

До теми У Києві СБУ затримала прокурора і поліціянта: вимагали хабар у потерпілого

Чим займалася злочинна група

Чинні правоохоронці отримували санкції на прослуховування, а їхні спільники збували отриману інформацію.

Підозрювані продавали технічні засоби для негласного отримання інформації та трафіку з’єднань абонентів мобільного зв’язку.

Також збували вогнепальну зброю та вибухові речовини з території ООС.

Група займалася рейдерськими захопленнями та вимагала гроші та майно у підприємців.

Підозрювані виготовляли та збували наркотики.

Відбулися обшуки

Правоохоронці провели 45 одночасних обшуків у Києві, Харкові, Житомирі та Хмельницькому в так званих охоронно-детективних компаніях та у помешканнях підозрюваних.

Поліцейські вилучили засоби анонімного зв’язку, комп’ютери, носії інформації, боєприпаси та наркотики.

Чотирьом членам групи вже повідомили про підозру у вчиненні злочинів. Наразі для них планують обрати запобіжний захід – тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

Правоохоронці викрили злочинну групу, до якої входили правоохоронці та кримінали / Фото Офісу генпрокурора