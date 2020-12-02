Служба безпеки України затримала інспектора митного посту "Яворів" Галицької митниці. Посадовець систематично брав хабарі від водіїв під час митного оформлення автівок.

Виявилося, що лише за 1 зміну він отримував понад 60 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Цікаво П'яний водій на Полтавщині хотів відкупитися свинею від поліції: деталі

Що відомо про корупційну схему

Посадовець організував корупційну схему під час митного оформлення автомобілей. За фіксовану суму коштів зловмисник забезпечував безперешкодний пропуск транспортних засобів через митний кордон.

За одну зміну митник отримував від 60 тисяч гривень хабарів. Цікаво, що на своїй посаді він пропрацював лише 1,5 місяця, пробувши 15 чергувань. Тобто, за попередніми підрахунками, він міг заробити майже мільйон гривень.

Що тепер загрожує хабарнику

Правоохоронці відкрили справу за статтею 368 про одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі тривають слідчі дії. Якщо його провину доведуть, то йому загрожує:

від 5 до 10 років позбавлення волі;

до 3 років позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

конфіскація майна.



Затримання митника-хабарника / Фото СБУ