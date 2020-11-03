Шахраї організували нелегальний імпорт нафтопродуктів: як працювала схема – фото
Служба безпеки України викрила тіньову схему імпорту світлих нафтопродуктів. Шахрайство завдало держбюджету збитків на суму в понад 200 мільйонів гривень.
Організатори оборудки протягом 2018 – 2020 років імпортували світлі нафтопродукти на підставі підроблених документів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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Як працювала схема ділків
- Використовували махінатори реквізити компанії-імпортера. Вона була зареєстрована на підставну особу.
- Після цього фігуранти незаконно реалізовували нафтопродукти за готівку. Податків, звичайно, не сплачували.
- Вони також продавали протиправно сформований податковий кредит і допомагали з перетворенням грошей у готівку. За такі операції ділки отримували від 7 до 9% від загальної суми грошей, які надходили на рахунки їх компаній.
Що кажуть правоохоронці
- Під час обшуків вони вилучили "чорну" бухгалтерію, штампи та печатки органів державної влади, які використовувались для підроблення офіційних документів.
- Розпочали кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії.
За попередніми оцінками, через функціонування цієї схеми державний бюджет зазнав збитків на суму понад 200 мільйонів гривень.
Шахраї організували нелегальний імпорт нафтопродуктів / Фото СБУ
СБУ викрила схему, під час обшуків знайшли докази порушень / Фото СБУ
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