Служба безпеки України викрила тіньову схему імпорту світлих нафтопродуктів. Шахрайство завдало держбюджету збитків на суму в понад 200 мільйонів гривень.

Організатори оборудки протягом 2018 – 2020 років імпортували світлі нафтопродукти на підставі підроблених документів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Як працювала схема ділків

Використовували махінатори реквізити компанії-імпортера . Вона була зареєстрована на підставну особу.

. Вона була зареєстрована на підставну особу. Після цього фігуранти незаконно реалізовували нафтопродукти за готівку . Податків, звичайно, не сплачували.

. Податків, звичайно, не сплачували. Вони також продавали протиправно сформований податковий кредит і допомагали з перетворенням грошей у готівку. За такі операції ділки отримували від 7 до 9% від загальної суми грошей, які надходили на рахунки їх компаній.

Що кажуть правоохоронці

Під час обшуків вони вилучили "чорну" бухгалтерію, штампи та печатки органів державної влади, які використовувались для підроблення офіційних документів.

"чорну" бухгалтерію, штампи та печатки органів державної влади, які використовувались для підроблення офіційних документів. Розпочали кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії.

За попередніми оцінками, через функціонування цієї схеми державний бюджет зазнав збитків на суму понад 200 мільйонів гривень.



Шахраї організували нелегальний імпорт нафтопродуктів / Фото СБУ

СБУ викрила схему, під час обшуків знайшли докази порушень / Фото СБУ