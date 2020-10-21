Працівників Державної архітектурно-будівельної інспекції, а також представників кількох владних структур спіймали на незаконних діях. Вони могли призвести до збільшення кількості недобудов в Україні, а також до загибелі людей. Крім того, чиновники сприяли незаконним будівництвам.

Про масштабну спецоперацію з десятками обшуків повідомили у СБУ. Як написав у своєму блозі для "Цензор.НЕТ" журналіст Сергій Іванов, слідчі дії проходили також в Олександра Сергієнка, помічника нардепа від "Слуги народу" Андрія Клочка.

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За офіційними даними, оперативники та слідчі СБУ встановили ймовірну причетність до злочинів не тільки керівництва ДАБІ, але й чиновники топового рівня.

Як діяли підозрювані

Посадовці ДАБІ разом з іншими фігурантами кримінальної справи використовували власні ж фірми, які нібито надавали консалтингові послуги забудовникам.

Чиновники отримували схвальні відгуки про недобудови, проєкти житлових комплексів від підконтрольні собі компанії. На основі цього й видавалися сертифікати про готовність здачі недобудов до експлуатації, а також дозволи на будівництво.

Співробітники СБУ задокументували, що посадовці ДАБІ з порушенням вимог чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил видавали дозволи про початок будівельних робіт, сертифікати готовності вводу об’єкта в експлуатацію. За висновками профільних експертів, протиправні дії чиновників несли потенційну загрозу для життя і здоров’я населення,

– розповіли у пресслужбі відомства.



СБУ провела масштабні слідчі дії у апаратах ДАБІ / Фото пресслужби СБУ

50 обшуків

Для отримання доказів причетності посадовців до масштабної корупційної діяльності співробітники СБ провели слідчі дії у Центральному апараті ДАБІ, київському офісі держінспекції, а також домівках фігурантів справи.



Слідчі СБУ викрили масштабну корупцію в ДАБІ / Фото пресслужби СБУ

Корупція під час реформи

У березні цього року президент Зеленський заявив про закриття ДАБІ, а також про те, що "чиновники не впливатимуть на отримання дозвільної документації". Керувати цією ініціативою голови держави став заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов. Як стверджує Сергій Іванов, до оборудки також причетні помічник Трофімова Володимир Родін, екскерівник ДАБІ Олександр Сергієнко, помічник-девелопер Родін, а також нардеп Андрій Клочко. Останній був парламентським куратором реформи ДАБІ. Крім того, від Кабміну питанням переформатування держінспекції нібито займався представник "Слуги народу" Роман Мулик

За фактами правопорушень відкрито кримінальне провадження за статтею про зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.

Дивіться відео обшуків у ДАБІ: