Контррозвідники Служби безпеки України викрили масштабну схему незаконної легалізації мешканців неіснуючих "республік" і країн із підвищеною терористичною загрозою. Займалися такою діяльністю чиновники з Чернівецької та Вінницької областей.

Про успішне проведення операції із затримання зловмисників повідомили у пресслужбі СБУ. За даними контррозвідників, схему організували працівники контролюючих служб та представники органів місцевого самоврядування на Чернігівщині, Вінниччині та у Молдові.

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За винагороду від 3 до 5 тисяч євро кожен іноземець міг отримати паспорти України.

Як діяла схема

У СБУ стверджують, що іноземці передавали зловмисникам копії документів, на основі яких виготовляли дублікати молдовських паспортів. При цьому у них вказувалися дані про народження людини в Україні. Вже за цими підробними паспортами реєстрували іноземців в українських ЦНАПах. Згодом вони отримували громадянство України.



Угрупування мало не тільки українські печатки, але й молдовські / Фото пресслужби СБУ

Крім того, зловмисники розробили ще один механізм легалізації нелегалів. За допомогою підробленого паспорта старого зразка із переклейкою фотографії виробляли закордонні паспорти.



Зловмисники допомагали іноземцям нелегально отримати українські паспорти / Фото пресслужби СБУ

Обшуки за кордоном

Для розкриття злочину правоохоронці провели 26 обшуків. У тому числі й у Молдові. Під час слідчих дій працівники СБУ знайшли 150 підроблених паспортів. Ще 50 особам скасували громадянство як незаконно набуте.

Під час ще одного етапу спецоперації, який відбувся 3 листопада, у підрозділах ДМС у Вінниці знайшли фіктивні документи та списки незаконно легалізованих в Україні та переправлених до Євросоюзу іноземців.

Скількох підозрюваних затримали правоохоронці, невідомо. Зловмисників підозрюють у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Якщо справа дійде до суду, а підозрюваних визнають винними, їм загрожує від 7 до 9 років тюрми із конфіскацією майна.