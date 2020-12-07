Командування однієї з військових частин закуповувало військове майно за завищеними на 30% цінами. Однак співробітники контррозвідки СБУ викрили оборудку і встановили, що злочинна схема завдала державі збитків на понад 1 мільйона гривень.

"Різницю" у розмірі 30% фігуранти привласнили собі. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Важливо Жорстоко відлупцювали битами: на Житомирщині троє чоловіків побили працівника СБУ

Як працювала злочинна схема

Співробітники СБУ встановили, що посадовці організували закупівлю захисних елементів військового спорядження. Водночас ціни на нього безпідставно завищили на 30%.

Для реалізації схеми й перемоги визначеної комерційної структури вони створили штучні умови. Під час обшуків на території військової частини правоохоронці виявили документацію із доказами протиправної діяльності. Також вилучили контрольні зразки придбаних товарів для проведення експертиз на відповідність технічним вимогам,

– мовиться у повідомленні.

За оцінками експертів, оборудка завдала державі збитки у розмірі понад 1 мільйон гривень. Правоохоронці вже відрили кримінальне провадження за статтею 191 про зловживання службовим становищем.



СБУ викрила злочинну схему в одній з військових частин / Фото СБУ