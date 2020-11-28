Служба безпеки України викрила схему постачання контрафактних запчастин до вертолітної техніки. Зловмисники привласнили авіаційне майно, вартість якого становить близько 5 мільйонів гривень.

До справи причетні чиновники одного із державних авіапідприємств у Тернопільській області. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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У повідомленні вказано, що посадовці незаконно списували, демонтовували та вивозили авіаційні вузли й агрегати, встановлені на гелікоптерах.

Щоб "прикрити" оборудки, чиновники фальсифікували технічну документацію на незаконно відчужене авіаційне обладнання,

– повідомили у пресслужбі.

За даними СБУ, вони вносили неправдиві дані про ремонт та ресурсне відновлення техніки, яка була у незадовільному технічному стані.

Зловмисники мали постачати запчастини для "авіакомпаній-експлуатантів". Їх використовують під час агрохімічних робіт.

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Працівники СБУ заблокували продаж запчастин авіакомпаніям. Водночас правоохоронці вже обшукали виробничі приміщення та місця проживання зловмисників.



Вилучені запчастини / Фото СБУ

Також співробітники СБУ вилучили авіазапчастини, фіктивні акти про ремонт та документи, які доводять причетність посадовців до злочину.