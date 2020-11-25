СБУ виявила злив інформації в податковій та на митниці: триває слідство
Кіберфахівці СБУ блокували злив конфіденційної інформації про господарську діяльність підприємців. Зловмисники копіювали дані податкової й митниці. Робили це через телеграм та чат-боти.
Секретні дані продавали самі посадовці податкової та митної служб. Про це повідомила пресслужба СБУ.
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Також до злочинної схеми долучились й представники банківської сфери. Спільники налагодили систематичну торгівлю інформацією.
Що зливали:
- дані про фінансово-господарську діяльність юридичних осіб;
- інформацію про експортно-імпортні операції суб’єктів підприємницької діяльності;
- іншу інформацію, яка створена та захищена відповідно до чинного законодавства.
Під час обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, на яких міститься вкрадена інформація.
Також правоохоронці забрали банківські картки та інші докази, що підтверджують вчинення оборудки фігурантами. Наразі тривають слідчі дії.
СБУ провела обшуки вдома й на робочих місцях підозрюваних / Фото СБУ
Що загрожує злочинцям:
- позбавлення волі на строк від 2 до 5 років;
- штраф від 600 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років.
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