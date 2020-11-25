Кіберфахівці СБУ блокували злив конфіденційної інформації про господарську діяльність підприємців. Зловмисники копіювали дані податкової й митниці. Робили це через телеграм та чат-боти.

Секретні дані продавали самі посадовці податкової та митної служб. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Також до злочинної схеми долучились й представники банківської сфери. Спільники налагодили систематичну торгівлю інформацією.

Що зливали:

дані про фінансово-господарську діяльність юридичних осіб;

інформацію про експортно-імпортні операції суб’єктів підприємницької діяльності;

іншу інформацію, яка створена та захищена відповідно до чинного законодавства.

Під час обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, на яких міститься вкрадена інформація.

Також правоохоронці забрали банківські картки та інші докази, що підтверджують вчинення оборудки фігурантами. Наразі тривають слідчі дії.

СБУ провела обшуки вдома й на робочих місцях підозрюваних / Фото СБУ

Що загрожує злочинцям: