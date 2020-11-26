Служба безпеки України заблокувала міжнародний канал постачання товарів військового призначення з Росії через територію України. Одна з компаній планувала незаконно постачати їх до країн Африки.

У відомстві також попередили про можливе переправлення російських товарів до країн з санкційного списку Ради Безпеки ООН. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Читайте також "Інформація обмежена": СБУ засекретила дані про свій автопарк

У повідомленні зазначено, що правоохоронці припинили діяльність однієї з київських компаній, яка мала постачати комплектуючі товари до вертолітної техніки.

Під час оформлення вантажу зловмисники надали документи з вигаданою інформацією. Усе для того, щоб приховати російське походження товарів.

Також у відправників не було дозвільних документів, передбачених чинним законодавством, для експорту товарів такої категорії,

– зазначили у пресслужбі.

Вивезти усі товари представники компанії планували рейсом з аеропорту "Бориспіль".

До теми Зливав ворогу інформацію: СБУ затримала командира Нацгвардії за держзраду

Як зазначили в СБУ, щодо цієї справи вже почали кримінальне провадження за порушення порядку передачі товарів, які підлягають експортному контролю.