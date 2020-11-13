Контррозвідники СБУ викрили зловмисників, які намагалися нелегально експортувати обладнання військового призначення. Деталі мали піти на потреби військово-морського флоту Росії.

Про вдале проведення спецоперації повідомили у пресслужбі СБУ. За даними слідства, оборудку організували підприємці Миколаєва разом із громадянином країни-агресора.

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Як стверджують правоохоронці, обладнання для проведення випробувань газотурбінних двигунів зловмисники хотіли експортувати під виглядом продукції, яку дозволено вивозити з України.

Що відомо про спробу вивезення деталей для російської оборонки

Оперативники контррозвідки СБУ задокументували наміри підозрюваних та запобігли злочину.

Під час обшуків слідчі разом із поліцейськими та працівниками військової прокуратури Миколаївського гарнізону вилучили у зловмисників підготовлене до експорту обладнання.



З України хотіли вивезти обладнання для випробувань двигунів для кораблів ВМФ Росії / Фото пресслужби СБУ

Крім того, у фігурантів справи знайшли документи, які свідчать про протиправну діяльність підозрюваних.

Як саме кваліфікували справу правоохоронці, невідомо.

Наразі тривають сліді дії для встановлення всіх нюансів порушення закону та притягнення причетних до нього до відповідальності.