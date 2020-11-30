Бійці антитерористичного підрозділу СБУ "Альфа" разом із представниками контррозвідки провели спецоперацію з викриття мешканця окупованих територій. Він намагався закласти вибухівку на одну з підстанцій розподілу електроенергії в зоні проведення ООС.

Про затримання зловмисника на гарячому з вибуховим пристроєм повідомили в пресслужбі СБУ. За даними слідства, мешканець захопленої Росією частини Донецької області діяв на замовлення "МДБ".

Дивіться також СБУ вимагає ОГХК зупинити поставки ільменіту в Крим

Безпосереднім керівництвом "міністерства", як відомо, займаються спецслужби країни-агресора.

Що відомо про спробу підриву електричної підстанції на Донбасі

Саморобний вибуховий пристрій зловмисник забрав із завчасно підготованого схрону. Бомбу чоловік мав закласти на стратегічно важливому об'єкті та привести у бойову готовність.



Зловмисника затримали із вибухівкою / Фото пресслужби СБУ

Після цього диверсант мав безпосередньо здійснити теракт.

У СБУ стверджують, що російські куратори підозрюваного сподівалися на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в регіоні, а також на залякування мирного населення Донеччини.

Як покарають диверсанта

Слідчі порушили кримінальне провадження за статтею про участь у діяльності терористичного угрупування. Якщо суд визнає його винним, чоловіку загрожує від 8 до 15 років ув'язнення із конфіскацію майна чи без нього.

Судді вже обрали зловмиснику запобіжний захід у вигляді перебування в СІЗО.

Досудове розслідування злочину триває.



Підозрюваного відправили до СІЗО / Фото пресслужби СБУ