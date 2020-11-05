У Сєвєродонецьку Луганської області оперативники СБУ спіймали бойовика, який 6 років переховувався у Росії. Його підозрюють у масштабній диверсійній діяльності.

Про затримання терориста, який діяв у складі диверсійної групи у червні-липні 2014 року, повідомили у пресслужбі СБУ. Його поплічники, як стверджують правоохоронці, вже знаходяться за ґратами.

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Відтепер під вартою перебуває й останній член проросійського угрупування, яке діяло у складі "ЛНР".

Що відомо про злочини диверсійної групи

За даними спецслужби, мешканець Сєвєродонецька приєднався до лав терористично-окупаційних бандформувань та увійшов до так званої "групи Бергмана". Вона спеціалізувалася на диверсійній діяльності. Зокрема, як довели правоохоронці під час судів над членами угрупування, бойовики підірвали 5 мостів у Донецькій та Луганській областях. Ще 4 – замінували.

У 2018 – 2020 роках працівники СБУ затримали активних учасників "групи Бергмана" та ліквідували схрони, які вони зробили. Без покарання залишився лише затриманий днями терорист.

Як затримали бойовика

Оперативники спецслужби отримали інформацію про те, що розшукуваний ними диверсант збирається приїхати до Сєвєродонецька по особистих справах. Коли зловмисник з'явився на підконтрольній Україні території, його затримали.

Щодо його протизаконної діяльності триває досудове розслідування.



Терориста затримали як тільки він з'явився на Луганщині / Фото пресслужби СБУ