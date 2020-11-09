Ексголова сільської адміністрації курортної Затоки в Одеській області переховувався від правоохоронців на Одещині. Затримати його не могли більше ніж пів року.

Зловмисник виконував обов'язки селищного голови з березня 2019, повідомляє пресслужба СБУ. У лютому 2020 його відсторонили від посади за рішенням суду.

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Щоб уникнути покарання, чоловік орендував квартиру в Одесі та без всіляких проблем мешкав там чимало місяців.

У чому підозрюють колишнього сільського голову Затоки

За даними слідчих, затриманий є фігурантом щонайменше 4 кримінальних проваджень. Йому інкримінують:

зловживання службовим становищем;

розтрату бюджетних коштів;

незаконні оборудки із земельними ресурсами;

організацію замаху на життя адвоката.

Без застави

Затриманому експосадовцю вже обрали запобіжний захід. Київський районний суд Одеси заарештував підозрюваного без можливості виходу під заставу.

Крім затриманого ексголови райради, по цих справах проходять ще 12 осіб. Справи 7 з них знаходяться в суді, а 5 – незабаром передадуть служителям Феміди.