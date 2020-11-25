Військова контррозвідка СБУ викрила зрадника серед командирів Нацгвардії. Шпигун передавав інформацію в Росію й отримував за це гроші. Його просили дізнатися про іноземних інструкторів.

Також зрадник передавав схеми розташування українських військових об’єктів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Що відомо:

Військовослужбовця завербували у 2019 році. Командир одного з підрозділів Нацгвардії України насправді "служив" на Генеральний штаб Збройних сил Росії.

Шпигун передавав інформацію ворогу про допомогу Нацгвардії зі сторони міжнародних партнерів України та про діяльність іноземних інструкторів.

Також російську розвідку цікавили схеми розташування українських військових об’єктів.

Правоохоронці провели обшуки за місцем служби та проживання зрадника – там знайшли докази шпигунства.

Зараз "командир" перебуває під вартою. Йому загрожує тюрма за зраду Українській державі.

СБУ затримали командира Нацгвардії за шпигунство: дивіться відео