Зливав ворогу інформацію: СБУ затримала командира Нацгвардії за держзраду
Військова контррозвідка СБУ викрила зрадника серед командирів Нацгвардії. Шпигун передавав інформацію в Росію й отримував за це гроші. Його просили дізнатися про іноземних інструкторів.
Також зрадник передавав схеми розташування українських військових об’єктів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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Що відомо:
- Військовослужбовця завербували у 2019 році. Командир одного з підрозділів Нацгвардії України насправді "служив" на Генеральний штаб Збройних сил Росії.
- Шпигун передавав інформацію ворогу про допомогу Нацгвардії зі сторони міжнародних партнерів України та про діяльність іноземних інструкторів.
- Також російську розвідку цікавили схеми розташування українських військових об’єктів.
Правоохоронці провели обшуки за місцем служби та проживання зрадника – там знайшли докази шпигунства.
Зараз "командир" перебуває під вартою. Йому загрожує тюрма за зраду Українській державі.
СБУ затримали командира Нацгвардії за шпигунство: дивіться відео
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