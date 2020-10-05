Співробітники СБУ викрили та зупинили схему контрабанди наркотиків на територію "ДНР" через Росію. Контрабандиста затримали на пункті пропуску "Гоптівка" в Харківській області.

Контрабандистом виявився житель Донецька. Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Як працювала злочинна схема

Ще до початку карантину житель Донецька возив заборонені речовини безпосередньо через лінію розмежування. Він скуповував їх у дилерів із Запорізької області. Однак вже після введення карантину чоловік розробив маршрут доставки наркотиків через Росію.

Крім перевезення їх в "ДНР", він також розширив клієнтську базу в сусідній країні.

Затримання контрабандиста

СБУ затримала чоловіка на пункті пропуску "Гоптівка", що на Харківщині. У нього виявили 400 грамів метадону, які він ховав в обшивці салону автомобіля. Вартість вилученої речовини оцінюється у 600 тисяч гривень.

У цілому ж оборот від постачання наркотиків, за інформацією слідства, становив до 2,5 мільйона гривень на місяць,

– заявили у СБУ.

Наразі триває слідство за статтею 305 про контрабанду наркотичних засобів. Слідчі намагаються встановити інших осіб, причетних до схеми наркотрафіку.



Контрабандистом виявився житель Донецька / Фото СБУ



СБУ затримала чоловіка на пункті пропуску "Гоптівка" / Фото СБУ