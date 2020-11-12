Спецоперацію з затримання відомого кримінального авторитета провели працівники СБУ 12 листопада. Він понад 4 роки перебував у розшуку за вчинення тяжких злочинів.

Про затримання кримінальника, якого правоохоронці вважають "смотрящим" за Харківською областю, повідомили у СБУ. За даними "Депо", мова йде про Вадима Ізотова на прізвисько "Ізот".

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Місцезнаходження зловмисника встановили оперативники СБУ.

Погрози правоохоронцям

За офіційними даними, Ізотова підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю, вчиненні опору та погрозам працівникам силових структур. Якщо судді визнають його провину, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Слідчі перевіряють причетність зловмисника до інших тяжких та особливо тяжких злочинів. Тож, до обвинувачень можуть додати ще кілька статей Кримінального кодексу.

Мешкав у Сумах

Хоча зловмисника оголосили в розшук, він спокійно перебував у Сумах. Туди він втік від правоохоронців із рідного Харкова ще у 2017 році.

Незабаром Ізотову обиратимуть запобіжний захід.