Секретарі міськрад від "Слуги народу" вигідні для мерів, – заступник голови ОП
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що секретарі міських рад або заступники мерів від партії "Слуга народу" були б вигідні новообраним очільникам міст. Зокрема мовиться про розвиток регіонів.
Що сказав Тимошенко
Для партії наявність секретарів міськрад від "Слуги народу" вигідна лише у політичному плані. Про це Тимошенко розповів у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
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Якщо в міськраді або секретар, або заступник мера – представник провладної партії, то це вигідно і для мера. Природно, що і нам, але це не односторонній процес. Тому ми рухаємося у напрямку створення таких неформальних коаліцій, тому що формальні не передбачені,
– сказав Тимошенко.
За його словами, голови обласних рад, де партія "Слуга народу" добре представлена, також повинні бути представниками "слуг".
Зауважимо, Тимошенко також додав, наразі рівень комунікації з мерами міст України є на дуже низькому рівні. Однак процес налагодженням спілкування вже розпочався. Зокрема мова йде про обговорення питань щодо посилення карантину.
Слуги народу на місцевих виборах
- За даними політолога Сергія Фесенка, провладна партія "Слуга народу" здобула найбільшу кількість голосів на місцевих виборах в Україні.
- Зокрема кандидати від цієї партії лідирують за показником депутатських мандатів, кількістю голів територіальних громад, а також за місцями в обласних радах.
- Однак найменше "Слугу народу" підтримали мешканці невеликих населених пунктів.
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