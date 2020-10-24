Європейське командування США завершило секретне навчання на території Німеччини. Під час нього перевірили здатність 4-зіркового штабу мобілізувати свої сили в разі початку війни.

До навчань Austere Challenge 2021 долучили приблизно 4400 військовослужбовців із США та НАТО. Про це повідомили на сайті Stars and Stripes.

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Як відбувались навчання

Упродовж тижня вони моделювали ситуації, як відповідатимуть союзники у разі початку військових дій.

Вони мають широкий фокус. Було б справедливо сказати, що ми працюємо над безліччю наборів проблем,

– зазначив генерал-майор та керівник з навчань EUCOM Джон Бойд.

Секретні деталі

Подробиці проведення навчань є секретними. Проте Європейське командування збройних сил США заявило, що військові відпрацьовували у разі початку конфлікту об'єднання:

суші;

моря;

повітря;

космічних та кіберсил.

Навчання провели через можливу загрозу з боку Росії.